Vince contro Rinderknech e poi scoppia in lacrime

ROMA, 08 MAG – Matteo Gigante vince in due set e vola al secondo turno degli Internazionali d’Italia dove affronterà Mensik. L’italiano ha chiuso con un doppio 7-6 ai danni di Arthur Rinderknech, scoppiando in lacrime per l’emozione al termine del match che si è disputato nella Super Tennis Arena.

