Internazionali: il cileno Tabilo va in semifinale

Batte il cinese Zhang. Affronterà il vincente tra Zverev e Fritz

ROMA, 15 MAG – Il cileno Alejandro Tabilo, che ha sconfitto Novak Djokovic al terzo turno, si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Roma, battendo il cinese Zhizhen Zhang (56 Atp) per 6-3, 6-4. A 26 anni, Tabilo (32 Atp) giocherà la sua prima semifinale in un torneo superiore alla categoria 250. Affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev (5 Atp) o lo statunitense Taylor Fritz (13 Atp).

