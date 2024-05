Internazionali: Jarry ‘un onore avere giocato la finale qui’

agenzia

Il cileno: "Settimana incredibile, un privilegio averla vissuta'

ROMA, 19 MAG – “Ho vissuto una settimana incredibile, è un onore per me giocare questa finale in questo incredibile stadio e aver partecipato a un torneo così importante. Per me è un privilegio averne fatto parte”. Sono queste le parole di un commosso Nicolas Jarry, sconfitto in finale degli Internazionali d’Italia da Zverev. “E’ stato un lavoro molto lungo con il mio team per arrivare a questo risultato”, conclude il cileno.

