Internazionali: Medvedev “sto bene, bello esser qui da campione”

agenzia

Il russo, non sento la pressione di dover difendere il titolo

ROMA, 09 MAG – “Tornare a Roma da campione è bello. Ho buone sensazioni se ripenso alle foto di me con la coppa”. Lo ha detto Daniil Medvedev in conferenza stampa dagli Internazionali di Roma. “Vediamo dopo Madrid se riesco ad andare avanti senza infortuni: qui ho delle possibilità, se sto bene so che posso fare risultato e non sarebbe una sorpresa come l’anno scorso”, ha aggiunto. “Forse dovrei sentire di più la pressione per il fatto di dover confermare il successo dello scorso anno ma per me non è così – ha proseguito -. Non ho mai difeso un titolo da nessuna parte. Quando ero piccolo qualcuno mi ha detto di non stare a guardare i punti persi o guadagnati: qui ho vinto e voglio solo fare bene. Magari un giorno cambierò approccio ma per ora no, mi piace arrivare rilassato. Vedremo, forse un giorno sentirò lo stress”.

