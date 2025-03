Internazionali: Mezzaroma ‘porteremo tennis allo Stadio Marmi’

agenzia

N.1 Sport e Salute 'ampliamento pensato per esigenze del torneo'

ROMA, 11 MAR – “L’ampliamento del site del Foro Italico per gli Internazionali 2025 è stato pensato per venire incontro alle esigenze del torneo e al sempremaggior successo della manifestazione”. Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto degli Internazionali d’Italia 2025. “Ma abbiamo voluto osare – ha aggiunto — Abbiamo pensato di portare il tennis in un luogo iconico dell’atletica leggera, allo Stadio dei Marmi, dove ci saranno tre campi da tennis, un piccolo centrale da 3mila posti più altri due da 800 posti”. E poi ancora: “Attualmente l’estensione del site era di dieci ettari, da quest’anno sarà di 20. Prima conteneva circa 33mila persone, ora ne potrà ospitare 55 mila. Inoltre ci sarà un aumento dei campi, quest’anno saranno 21 (+4 rispetto al 2024, ndr), con un ampliamento anche dell’area food and beverage”. Mezzaroma ha poi concluso: “Un’altra novità la condividiamo con Difesa Servizi, perché sul Tevere, sotto il Ponte della Musica, stiamo allestendo due campi di allenamento con relative tribune”.

