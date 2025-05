Internazionali: Musetti ‘a Roma per confermare mio bel momento’

agenzia

"Mentalità vincente, voglio esprimere il mio miglior tennis'

ROMA, 06 MAG – “Sto esprimendo il mio miglior tennis e sono a Roma per confermare questo bel momento. La mia mentalità deve essere quella di avere l’obiettivo di vincere su qualsiasi superficie, sarebbe da stupidi non pensarlo”. Così Lorenzo Musetti, tennista azzurro numero 9 al mondo, in conferenza stampa fissa l’obiettivo per il torneo romano. “Ho fatto un salto di qualità a livello di continuità, specialmente nei risultati perché ho sempre avuto picchi alti ma anche bassi. Dall’anno scorso ho cambiato marcia, i risultati sono stati più continui e ho raggiunto il mio best ranking. Questo è il mio quinto anno nel tour, sono un giovane non più giovane, ci sono tanti italiani e non che hanno il livello per entrare nel circuito e starci stabilmente – prosegue Musetti – Vivo questo momento con molta gioia e orgoglio, essere un esempio e ammirato da tanti bambini che inseguono il sogno di diventare campioni mi fa molto piacere”. Infine un pensiero alla partita con Draper che ” è stata bella, me la sono giocata fino alla fine anche se ho perso. Nel secondo set mi sentivo più padrone del gioco e questo fa la differenza. Se fossi andato al terzo la partita poteva avere un altro esito”, mentre sul possibile momento di svolta il tennista azzurro indica “i due challenger giocati l’anno scorso e quello è stato punto di partenza per ripartire. Aver abbassato il livello e mettermi in una situazione difficile mi ha permesso di essere di nuovo me stesso anche in campo, ho fatto una bella stagione sull’erba e poi sono arrivate le Olimpiadi con il bronzo. L’ultima parte della stagione non è stata così importante a livello di risultati ma pesava il fatto di aver giocato parecchio”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA