Internazionali: Musetti ‘a Roma per vincere, i mezzi li ho’

L'azzurro: "Questa ambizione mi fa fare ottime cose"

ROMA, 13 MAG – “La mia ambizione per questo torneo è vincere, non avere l’ambizione di sollevare il trofeo al cielo sarebbe da stupido. Ho fatto vedere che i mezzi li ho, mi manca solo di concretizzarli in qualsiasi torneo. Non vincerò ogni torneo, ma l’ambizione di volerlo fare mi sta facendo fare ottime cose”. Sono queste le parole di Lorenzo Musetti dopo la vittoria contro Medvedev che lo qualifica ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. “Oggi è stata l’ennesima conferma, battere Medvedev richiede tanta pazienza a livello tattico e oggi ne ho avuta. Si è creata anche quella situazione bizzarra, con quel match poi e poi il ritorno in campo dopo tre ore per giocare un punto. Avevo deciso da subito cosa avrei provato a fare”, prosegue l’azzurro. “Sono più costante nel quotidiano, il lavoro me lo ritrovo in campo, specialmente dal punto di vista mentale. Essermi completato in tutti gli aspetti mi ha fatto fare un salto di qualità”, aggiunge Musetti. Che poi, a chiede se si senta parte della storia del tennis italiano risponde di non voler “parlare di storia fin quando non mi ritirerò, ho ancora tanti anni e non mi sento già nel passato. Voglio vivere il presente, voglio battere record per quanto si può ed essere il primo in qualcosa. L’obiettivo ora è la partita di domani e poi il prossimo torneo molto importante dove voglio far bene”, conclude.

