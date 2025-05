Internazionali: Musetti a tifosi ‘avete fatto la differenza’

agenzia

'Ho preso tanta fiducia e sono contento'

ROMA, 14 MAG – “Onestamente è stata una partita difficile, due set tiratissimi. La differenza l’avete fatta voi che mi avete sostenuto dal primo punto”. Lo ha detto Lorenzo Musetti dopo aver strappato il pass per la semifinale degli Internazionali. “Ovviamente c’è stata anche un po’ di fortuna – ha aggiunto -. Quel primo set se lo meritava più lui ma sono stato lì fino alla fine e ho giocato tutti punti e sono cresciuto. Ho preso tanta fiducia e sono contento”. Infine una battuta sulle tante palle corte fatte in partita: “Devo dire che è un’arma che con un giocatore come lui funziona bene. L’ho utilizzata nei momenti giusti”.

