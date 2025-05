Internazionali: Musetti ‘contento dei passi in avanti fatti’

agenzia

'Devo essere io a saper gestire emozioni, pubblico fantastico'

ROMA, 11 MAG – “Sono super contento. E’ difficile parlare con un pubblico così, ma è ancora più bello giocare in questo modo. Sono stato molto aggressivo, ed è stato importante fare un break quando me lo ha concesso. Oggi servizio e diritto hanno fatto la differenza. Sono contento dei passi in avanti fatti”. Lo ha detto Lorenzo Musetti dopo aver vinto al terzo turno di Roma. “Adesso devo essere bravo io a gestirmi con le emozioni – ha spiegato -. Il pubblico deve essere libero, libero di essere italiano. E’ una settimana speciale per tutti. Ogni anno sogniamo di scendere in campo e regalarvi delle gioie, per ora ci stiamo riuscendo e speriamo di continuare così”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA