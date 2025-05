Internazionali: Musetti dal lato di Zverev, parte dal 2/o turno

agenzia

Esordio contro Korda per Matteo Berrettini

ROMA, 05 MAG – Oltre Jannik Sinner, sorteggiati a Fontana di Trevi anche gli altri azzurri presenti nel tabellone. Lorenzo Musetti, testa di serie n.8 del torneo, è dal lato del tabellone di Zverev (n.2) e partirà dal secondo turno, quando giocherà contro uno tra Medjedovic o un qualificato. Poi dal primo turno in campo Matteo Berrettini contro l’americano Sebastian Korda, mentre Fabio Fognini affronterà Alexander Bublik. Debutto contro Pedro Martinez per Mattia Bellucci, mentre contro Arthur Rinderknech per Matteo Gigante. Matteo Arnaldi, invece, se la vedrà contro Roberto Bautista Agut, poi derby azzurro tra Luca Nardi e Flavio Cobolli. Lorenzo Sonego e Francesco Passaro con un qualificato e infine Luciano Darderi contro il cinese Yunchaokete Bu.

