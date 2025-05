Internazionali: Musetti, ‘per l’Olimpo devo vincere gare così’

agenzia

'Il miglior Carlos su terra più forte di tutti, anche di Sinner'

ROMA, 16 MAG – “Se voglio vincere questi tornei devo vincere gare come quelle di oggi. Ma per il salto definitivo di qualità si parla di battere due giocatori in particolare, Alcaraz e Sinner, sono gli unici al di là di Draper che non ho mai battuto degli attuali top ten, con gli altri ho vinto”. Lo ha detto Lorenzo Musetti nella conferenza stampa degli Internazionali dopo aver perso in semifinale contro Carlos Alcaraz. “Per fare un salto di qualità maggiore ed entrare nell’olimpo del ranking devo vincere queste partite. Ma intanto giochiamole, poi spero di tornarci in finale a Roma”, ha aggiunto. E poi ancora: “Il vento, le ombre… era tutto complicato per me. Sono molto dispiaciuto per oggi. Ho trovato troppi alibi e lamentele in campo, non sono riuscito a essere propositivo. Anche nel tiebreak con scelte spesso poco logiche”. Infine parlando di Alcaraz ha concluso: “E’ un altro fenomeno che viene criticato tanto e inutilmente. Basta vedere i suoi risultati, c’è poco da dire. E’ un avversario che ha pochi punti deboli, penso che oggi sul rosso se sta bene è il più forte di tutti, anche di Jannik”.

