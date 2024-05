Internazionali: Nadal rifiuta cerimonia del torneo dopo il ko

agenzia

Il tennista ha detto no perché arrabbiato dopo la sconfitta

ROMA, 11 MAG – L’organizzazione degli Internazionali d’Italia aveva preparato una celebrazione in campo per Rafael Nadal ma il tennista, dopo aver perso al secondo turno con Hurkacz, ha rifiutato il tributo perché arrabbiato per l’eliminazione. Il tennista non sapeva della celebrazione per la sua carriera che sarebbe stata una sorpresa e quando gli è stato chiesto di fermarsi in campo per il tributo ha preferito tornare negli spogliatoi.

