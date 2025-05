Internazionali: Navone, proverò a rovinare il rientro di Sinner

agenzia

'Sicuramente sarà speciale giocare contro di lui qui a Roma'

ROMA, 08 MAG – “Jannik é il numero al mondo, é italiano e giocherà a Roma, proverò a rovinare il suo ritorno”. Così Mariano Navone in mix zone dopo aver battuto Federico Cinà agli Internazionali d’Italia. “Sarà speciale giocare con Sinner al suo ritorno, anche se sarà difficile – ha aggiunto -. È un giocatore terribile. Ma devo prepararmi, fare il mio gioco e provare a vincere”. Sulla squalifica ha poi spiegato: “Sicuramente gli mancherà un po’ di ritmo partita”. A chi gli chiede invece se sarà la gara più importante della sua carriera, Navone ha risposto: “Ad oggi sì, perché è il numero uno al mondo e gioca in casa. Ma ho giocato anche altre partite importanti come quella con Rune a Buenos Aires o con Shelton in America”.

