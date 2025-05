Internazionali: Paolini ‘felice che Mattarella assista a finale’

agenzia

"Ho grande stima di Sinner. Io come lui? Magari"

ROMA, 16 MAG – “Mattarella alla mia finale? Sono contenta, la visita che abbiamo fatto al Quirinale l’anno scorso è stata emozionante, spero di essere concentrata sulla partita. Io come Sinner? Magari (ride, ndr). Sicuramente mi diverto, la cosa fondamentale per me è scendere in campo con serenità, il tennis è la mia passione. Se lui ha detto che si vede che mi diverte giocare a tennis mi fa piacere,ho grande stima di lui”. Così Jasmine Paolini, finalista nel doppio insieme a Sara Errani agli Internazionali d’Italia, commenta la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di assistere alla finale contro Coco Gauff. Mentre a chi fa notare che prima di lei solo Monica Seles era riuscita a vincere due finali nello stesso torneo,, l’azzurra risponde che “devo ancora giocarle. Sono contenta di aver centrato questa doppia finale ma devo rimanere concentrata pensando a quello che andrà fatto domani, Poi penserò anche al doppio”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Sara Errani che sono cresciute tanto dall’anno scorso, oggi c’era da prepararla bene, era tosta e siamo contente del match che abbiamo fatto, è stato il match più bello settimana per noi”, conclude.

