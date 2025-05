Internazionali: Paolini ‘finalmente ottavi, ce la metterò tutta’

agenzia

'Sono contenta di come ho gestito la partita'

ROMA, 10 MAG – “Felicissima, finalmente sono agli ottavi di finale qui. Bisogna abituarsi a così tanto tifo e pubblico. Sono contenta di come ho gestito la partita”. Lo ha detto Jasmine Paolini dopo aver strappato il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali. Per lei è la prima volta. “Ora ce la metterò tutta e spero che il pubblico mi aiuterà”, ha concluso. Paolini conclude: “Grazie mille Roma, sei fantastica”.

