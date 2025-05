Internazionali: Paolini ‘ho i brividi, quarti qui speciali’

agenzia

'È stata una gara di resistenza'

ROMA, 12 MAG – “Ho i brividi, è stata una partita dura, di resistenza, arrivavano botte da ogni parte e ho provato a resistere e ce l’ho fatta”. Lo ha detto Jasmine Paolini dopo aver strappato il pass per i quarti di finale degli Internazionali. “Come si fa a gestire la pressione non lo so, ci ho solo provato (ride, ndr). É bellissimo giocare in Italia e con lo stadio pieno. Essere qui ai quarti è speciale per tutto questo pubblico, un grande grazie”. Poi conclude sugli altri azzurri ancora in gara: “Faccio a tutti un grande in bocca al lupo, ci diamo la forza l’uno con l’altro”.

