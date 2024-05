Internazionali: Paolini ‘pressioni? Voglio godermi il momento’

agenzia

'Voglio chiudere torneo pensando di aver fatto del mio meglio'

ROMA, 07 MAG – “Voglio finire il torneo pensando che mi sono divertita e sapendo di aver dato il meglio”. Lo ha detto la tennista azzurra Jasmine Paolini, n.11 del seeding di Roma, nella conferenza stampa andata in scena al Foro Italico durante gli Internazionali d’Italia. “Non mi pongo il problema degli obiettivi. Se hai pressione significa che sei in una buona posizione, ma io cerco di prendere solo il lato positivo e sono nella posizione dove vorrei essere – ha proseguito -. Voglio vivere il momento e il presente, è bello essere in questa posizione e giocare contro grandi giocatrici. Voglio godermi il momento”. Tra le giocatrici da cui trae ispirazione c’è anche “Flavia Pennetta”, mentre parlando dell’affetto dei tifosi italiani aggiunge che “è tantissimo grazie anche ai risultati di Jannik e tutti noi”. Paolini ha concluso parlando della sua crescita: “Una delle chiavi è stata quella di servire meglio e bene. Spingerlo di più mi ha aiutato”.

