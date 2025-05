Internazionali: Paul avanza, battuto Bautista Agut in due set

agenzia

L'americano liquida lo spagnolo 6-1, 6-4

ROMA, 10 MAG – Tommy Paul avanza agli Internazionali d’Italia. Incitato dal pubblico con un tifo da stadio e cori personalizzati, l’americano ha avuto la meglio sullo spagnolo Roberto Batista Agut in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Per Paul, che alla fine si è fermato a firmare autografi raccogliendo una sciarpa biancoceleste, al prossimo turno, ci sarà uno tra Tien e Machac.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA