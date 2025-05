Internazionali: Sinner ‘giornata lunga, era importante gestirsi’

agenzia

'Grazie mille per il tifo, è stato un onore'

ROMA, 13 MAG – “Diciamo che sapevo che prima della partita dovevo alzare il livello e ci sono riuscito, è stata una giornata molto lunga ed era importante gestirsi prima della gara prima in modo perfetto. Grazie mille per il tifo, è stato un grande onore”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria contro Francisco Cerundolo agli Internazionali d’Italia. “E’ incredibile avere cos tanti giocatori andare avanti – ha aggiunto parlando del momento del tennis azzurro -. Ieri, però, c’è stato un grande dispiacere per Matteo Berrettini per quello che sta passando con tanti infortuni. Conoscendolo so quanto ci teneva a giocare qui, siamo tutti con lui. Poi sono contentissimo per Musetti e Paolini. Ora vediamo cosa ne esce”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA