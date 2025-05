Internazionali: Sinner, oggi una buona lezione per Parigi

agenzia

Il n.1, ma a Roma è stato comunque un buon torneo

ROMA, 18 MAG – “E’ una buona lezione per Parigi”. Lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa dopo aver perso la finale di Roma contro Carlos Alcaraz. “L’esperienza è stata comunque fantastica, giocare qui a Roma è incredibile – ha aggiunto -. Dovrò alzare ancora il mio livello quando arriverò al Roland Garros dove ci saranno più pressioni, ma a me queste condizioni piacciono. E’ stata comunque una grande settimana quella a Roma, nei match mi sono sentito bene ed è andata sempre meglio. Poi il tennis è questo, ma ritengo che il torneo sia stato comunque buono”. E poi ancora: “Nei punti importanti mi sono mancate un po’ di partite, non è una scusa. Ma se sto bene, difficilmente sbaglio in queste cose”. Sinner ha concluso poi su alcuni miglioramenti da apportare al suo gioco sulla terra rossa: “Sono piccoli dettagli, ma se voglio cambiare livello fanno la differenza. Carlos sicuramente sa fare più cose di me oggi, si muove anche meglio. Ora abbiamo una settimana di tempo per migliorare anche in corso di torneo”.

