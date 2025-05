Internazionali: Sinner ‘ora alziamo il livello’

agenzia

'Non sono lì dove spero, ma ho margine crescita'

ROMA, 12 MAG – “Credo che ogni gara mi serva ed è un buon segno per me. Non sono lì dove spero di essere, ma c’è ancora margine di crescita. Sono contento di fare un’altra partita qui, Roma è speciale”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver strappato il pass per gli ottavi degli Internazionali. “Vediamo ora cosa succede e proviamo ad alzare il livello”, ha aggiunto, in vista degli ottavi di domani contro l’argentino Cerundolo: “Sara’ un match tosto, lui mi ha gia’ battuto, ma ho bisogno di incontri come questo per capire a che livello sono”. “Sicuramente – ha concluso – questa è stata una partita diversa da quella del serale, ma sono partito bene, poi ho avuto un calo che ci sta, ma sono contento del primo set. Purtroppo dopo si è fatto male e mi dispiace, è un bravissimo ragazzo”.

