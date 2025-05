Internazionali: Sinner ritorna in campo, entusiasmo del Foro

agenzia

Centrale sold out per il n.1 del mondo, tra colore e tanti vip

ROMA, 10 MAG – Jannik Sinner torna in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso clostebol. Lo fa al secondo turno degli Internazionali d’Italia nella gara d’esordio contro Mariano Navone. Al suo ingresso in campo boato del Centrale, sold per il rientro del n.1 del mondo. L’ultima partita giocata era stata la finale vinta a Melbourne negli Australian Open contro Zverev. ‘Daje Jannik’: dagli spalti del centrale si levano costantemente gli incitamenti per l’altoatesino. Tra cori e applausi, in tanti hanno scelto una mise arancione per sostenere Sinner alla sua prima partita a Roma, chi in maglietta chi col cappellino o una parrucca. E non mancano gli striscioni con ‘Bentornato Jannik’ ma anche curiose scritte come ‘Al cavaliere roscio non je devi rompe…”. Anche la tribuna autorità è gremita. Dai genitori, in terza fila partendo dal basso, passando per il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e il n.1 della Fitp, Angelo Binaghi. Tra i presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA