Internazionali: Sinner sui social, ‘Grazie per ieri’

agenzia

Domani tornerà in campo, ma orario ancora da definire

ROMA, 11 MAG – “Grazie per ieri”. Così Jannik Sinner sui propri social postando delle foto della vittoria ottenuta contro Mariano Navone al suo rientro in campo. Il n.1 del mondo tornerà a giocare domani contro Jesper de Jong (l’orario è ancora da definire), mentre per oggi è previsto che si alleni sul campo 5 col boliviano Hugo Dellien.

