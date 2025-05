agenzia

Il n.1 si impone 6-0 6-1 sul norvegese.Domani azzurro sfida Paul

ROMA, 15 MAG – Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d’Italia. Il n.1 al mondo ha battuto in due set il norvegese Casper Ruud (n.7) con il punteggio di 6-0 6-1 in poco più di un’ora di gioco. In semifinale, domani sera, Sinner sfiderà lo statunitense Tommy Paul.

