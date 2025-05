Internazionali: Sinner,’comunque vada felice di esser qui’

agenzia

A poche ore dal ritorno in campo videomessaggio ai tifosi

ROMA, 10 MAG – “Ragazzi finalmente la preparazione è finita, voglio ringraziarvi per il supporto di questi giorni, per la felicità e l’amore che mi avete trasmesso. E’ stato fantastico”. Così Jannik Sinner in un video pubblicato sul suo canale YouTube nel quale riassume i suoi giorni a Roma in attesa del rientro in campo dopo 3 mesi di squalifica, stasera contro Navone. “Grazie per essere venuti ai miei allenamenti e avermi trasmesso solo energia positiva. Oggi voglio provare la stessa sensazione, qualsiasi sia il risultato. Torno dopo un po’ di tempo quindi qualsiasi cosa venga fuori sono felice di essere di nuovo qui. Sarà fantastico”.

