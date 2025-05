agenzia

L'azzurra si impone in due set col punteggio di 7-5 6-1

ROMA, 15 MAG – Jasmine Paolini si è qualificata per la finale degli Internazionali d’Italia. In semifinale la tennista toscana ha battuto in due set la statunitense Peyton Stearns con il punteggio di 7-5 6-1. In finale Paolini affronterà la vincente del match tra Coco Gauff e la cinese Qinwen Zheng.

