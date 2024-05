Internazionali: Tsitsipas ‘lontano, ma sogno di essere n.1’

agenzia

Il greco: "Felice di essere in top 10, schiena non fa più male"

ROMA, 13 MAG – “Sono felice di essere rientrato nella top 10, sono stato fuori per un po’ e mi ha fatto male. Ora, però, voglio raggiungere nuove vette. Punto al numero 1? Ci sto pensando già da qualche anno, è stato il mio sogno fin dal primo anno da professionista. Sono ancora lontano, non ho ancora fatto abbastanza per meritarmi quel posto ma so cosa serve per riuscirci e aspetto il mio momento”. Così Stefanos Tsitsipas, nella conferenza stampa dopo aver battuto Norrie, parla della possibilità di puntare ad arrivare in vetta alla classifica ATP. Poi, sul proprio momento di forma, spiega che “la schiena non mi fa più male e questo è molto importante. Oggi ho avuto un ottimo avvio di match, sono entrato bene e i miei colpi sembravano funzionare”. Infine, sulla possibilità di arrivare fino in fondo al torneo, il greco non si nasconde ammettendo che “è sicuramente un’ottima opportunità”.

