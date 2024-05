Internazionali: Zverev batte Fritz ed è in semifinale

agenzia

Prossimo avversario del n.5 sarà il cileno Tabilo

ROMA, 15 MAG – Le porte di una possibile finale sono un po’ più vicine per Alexander Zverev (n.5 del mondo), che ha sconfitto 6-4, 6-3 Taylor Fritz (n.13) nei quarti di finale agli Internazionali d’Italia. In uno scontro tra due giocatori della stessa generazione che cominciano a conoscersi bene – era l’ottavo faccia a faccia – il tedesco, 27 anni, è riuscito contro l’americano, 26 anni, a segnare prestissimo nell’unico break del primo set. Dominante al servizio, ha mantenuto il vantaggio fino alla fine di un set vinto 6-4 grazie ad un ace. Ritroverà Alejandro Tabilo sulla strada per un posto in finale, che sarebbe la sua terza a Roma dopo quella vinta nel 2017 e quella persa nel 2018. Ma se sarà lui il grande favorito, Zverev dovrà stare attento di un giocatore al 32mo posto del ranking Atp, che giocherà a 26 anni la prima semifinale di un torneo 1000 del circuito Atp. Il mancino cileno, vincitore quest’anno del suo primo torneo, ha eliminato Novak Djokovic e Karen Khachanov, numero 1 e 18 del mondo.

