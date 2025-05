Internazionali: Zverev ‘bello a Roma da campione, e punto a n.1’

agenzia

'All'improvviso considerato il peggiore, ma parlano i risultati'

ROMA, 06 MAG – “E’ sempre bello tornare sapendo di aver vinto il torneo e mi sento fiducioso qui. Mi piace molto Roma, quindi spero di poter giocare bene come l’anno scorso e vincere molte partite. Numero 1 al mondo? Sarebbe bello, non lo sono mai stato e magari ci arriverò. Quindi vedremo come andrà”. Così Alexander Zverev, in conferenza stampa, in vista del torneo romano e sulla possibilità di andare a caccia del numero 1 della classifica, occupato da Jannik Sinner. “Non ho giocato un gran tennis prima di Monaco. All’improvviso sono diventato il peggior numero due al mondo di sempre non meritando di essere lì. Ma ero lì perché ho ottenuto risultati, la classifica non mente, si fanno punti se si vincono le partite e i titoli – prosegue -. Io non sono soddisfatto dei miei risultati. Ma alla fine, nelle partite più importanti, nei momenti più importanti, credo ancora che i giocatori più forti emergeranno. E credo ancora che troverò il mio tennis per i tornei più importanti”, conclude.

