Internazionali:Musetti, ho immaginato 100mila volte ultimo punto

agenzia

'Pioggia? Una situazione strana, una prima volta per me'

ROMA, 13 MAG – “Pioggia? Una situazione strana, una prima volta per me. Non facile da gestire, più volte stavamo per rientrare poi ha ripreso a piovere. Ho immaginato 100 mila volte questo punto in queste ore”. Così Lorenzo Musetti dopo aver vinto contro Medvedev nonostante uno stop di oltre tre ore. “Sono contento di aver rischiato e tutto questo ha pagato – ha aggiunto -. Ovvio che è stata una giornata strana, ci sono state tante emozioni difficili da gestire, quest’anno non mi ero neanche mai allenato su questo campo e all’inizio dovevo prendere le misure”. Musetti ha poi concluso: “Ho iniziato con troppa fretta, sapevo che con Daniil era la cosa più sbagliata. Dopo il break mi sono sciolto, anche oggi il servizio ha funzionato benissimo e credo di aver giocato una grande partita. Grazie al pubblico e a tutti coloro che sono rimasti”.

