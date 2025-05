Internazionali:Passaro ‘vittoria con Dimitrov dà grande fiducia’

agenzia

ROMA, 09 MAG – “E’ stata una partita incredibile. Credo che battere Dimitrov, un giocatore importante come lui, mi dia una dose di fiducia incredibile”. Così Francesco Passaro dopo aver battuto il bulgaro agli Internazionali d’Italia. “Già ne avevo tanta dopo il set vinto in Australia: oggi l’ho battuto in due, sono consapevole dei miei mezzi e questo me lo porterò avanti per il torneo e per la stagione, ha aggiunto. Passaro ha poi concluso: “Ho cercato di essere aggressivo: ho studiato con il mio team la strategia ed è andata esattamente come l’avevamo preparata. Per me è incredibile vivere giornate così: questo tipo di vittorie, contro un giocatore che ha fatto la storia, mi danno un’energia pazzesca”.

