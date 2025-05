Internazionali:Sabalenka ‘legata a Italia, felice di essere qui’

agenzia

Swiatek: "Quest'anno l'obiettivo è vincere qualche torneo"

ROMA, 06 MAG – “Io modello di bellezza per l’Italia? Mi sento sempre legata a questo Paese, a dire il vero. Sono felicissima di essere tornata a Roma. Sono davvero felice di aver potuto festeggiare il mio compleanno in una città così bella. Sono emozionatissima di essere tornata. Quindi grazie mille”. Così Aryna Sabalenka, numero 1 al mondo della classifica femminile, in conferenza stampa commenta ridendo l’episodio di ieri quando, durante l’allenamento di Sinner uno spettatore ha urlato al tennista azzurro “sei bello come Sabalenka”. La numero uno al mondo, poi, ammette come giocare a Roma sia “decisamente più piacevole quando vedi lo stadio pieno, quando vedi la natura meravigliosa intorno o le statue e pensi che questo posto sia un paradiso. Ti dà sicuramente buone vibrazioni e aiuta a tirare fuori il tuo tennis migliore”, conclude. A prendere la parola anche Iga Swiatek, numero 4 al mondo, che ammette di sentirsi “più costante degli anni precedenti. Di sicuro voglio anche vincere qualche torneo. Anche questo è l’obiettivo. Quest’anno voglio sicuramente concentrarmi sull’essere disciplinata in campo e fare le scelte giuste, non quelle che a volte mi vengono in mente, ma sull’essere davvero solida. Penso di potercela fare ed è questo è il mio obiettivo principale ora”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA