Internazionali:Sinner ‘quarti gran risultato, tifosi mi aiutano’

agenzia

L'azzurro: "Non c'è cosa più bella che giocare al Centrale"

ROMA, 13 MAG – “Arrivare ai quarti è un grande risultato, le situazioni difficili vissute oggi mi sono servite per ritrovare il ritmo. Domani mi riposerò non pensando al tennis per essere pronto il giorno seguente: per essere il mio primo torneo sono molto contento”. Così Jannik Sinner, dopo la vittoria contro l’argentino Cerundolo agli Internazionali d’Italia, commenta l’accesso ai quarti di finale del Masters romano. “Oggi le condizioni erano molto difficili, sono molto contento di aver battuto un gran giocatore – dice ancora Sinner -. Questo è un buon passo avanti per me, ma so che le cose possono cambiare velocemente. Sapevo che oggi avrei dovuto alzare il livello, sono arrivato più concentrato. Il pubblico mi da una grandissima mano, nei momenti difficili mi spingono tanto, sto cercando di cercare il mio livello, nella prossima partita dovrò mettere di più ma andiamo avanti giorno dopo giorno”. Poi una battuta sul periodo di stop forzato e sul periodo vissuto: “Ho avuto questo peso per un anno sulle spalle, ora sono più leggero e non c’è posto più bello del Centrale dove giocare”. “Significa essere nell’evento più grande nel mondo del tennis, può andare bene o male ma è sempre una grande emozione e l’unica cosa che possa fare è dare il 100%”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA