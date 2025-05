Internazionali:test per Berrettini, azzurro si allena con Sonego

agenzia

Il romano pronto all'esordio con Fearnley

ROMA, 09 MAG – Matteo Berrettini accende il Foro Italico. Tanti i tifosi a seguire l’allenamento, chi in cerca di una foto e chi di un autografo, che hanno assistito alla sessione con Lorenzo Sonego sul campo 6. Per il romano prima di entrare in campo due chiacchiere con Casper Ruud, poi scherzi anche con Vincenzo Santopadre, suo storico allenatore ora ex. Un’ora di gioco circa per i due tennisti azzurri che hanno scambiato con Berrettini a lavorare sulla diagonale di rovescio e sull’approccio a rete prima di simulare un set vero e proprio, utile per testare la condizione fisica in vista dell’esordio contro Fearnley, che ha già eliminato l’azzurro Fabio Fognini, prima di concedersi una sessione di autografi con i propri tifosi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA