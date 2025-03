Per valore tecnico e personalità, Francesco Di Tacchio potrebbe diventare l’elemento in più nella volata finale della stagione regolare con vista sui play off. Il Catania ha atteso a lungo il centrocampista, infortunatosi a Biella e costretto a uno stop di 15 partite. Rientrato a Gennaio contro contro il Benevento, il ragazzo di Trani ha subìto un altro stop – ancora per un infortunio da trauma – che lo ha tenuto lontano per altre tre gare. Il rodaggio contro Messina e Crotone è andato a buon fine. Di Tacchio dovrebbe tornare a tempo pieno o giù di lì contro il Trapani. Lo abbiamo incontrato per un resoconto personale e per farci raccontare le sue prospettive a tinte rossazzurre.

A Firenze nei primi anni di carriera fu aggregato alla prima squadra e si allenava agli ordini di Prandelli con un gruppo che raggiunse gli Ottavi di Champions e la semifinale di Coppa.

«Firenze effettivamente è stata una tappa importante per la mia crescita accanto a Jovetic, Mutu, Gilardino. C’era Vargas che aveva giocato a Catania. Arrivavo dall’Ascoli, ero giovane e sono stato aggregato in prima squadra imparando da calciatori di primissimo livello. Quell’esperienza mi ha permesso di imparare tantissimo».

Dal 2014 al 2016 fu promosso in B con Entella e Pisa. Esperienze felici.

«Molto positive, diverse ma concluse con il raggiungimento dell’obbiettivo. Ricordo con estremo piacere Pisa perchè nonostante i grandi problemi a livello societario abbiamo raggiunto lo stesso il traguardo della Serie B».

Ad Avellino (stagione 2017-18), in Serie B è stato il giocatore di riferimento: sempre titolare in una società che adesso ritrova da avversario. Irpini primi della classe in C, peraltro. Cosa le ha lasciato quella stagione?

«Partimmo bene, poi dopo la sconfitta nel derby in casa con la Salernitana sono venuti a mancare i risultati, ma ci siamo salvati. Dunque rimane un’annata positiva a livello personale».

L’Avellino vincerà il campionato?

«Sarà una lotta fino alla fine perchè il Cerignola è una squadra bene organizzata e sono sicuro che non mollerà fino all’ultimo istante».

La Salernitana, con le tre stagioni in B e con il campionato disputato in A – frutto di una promozione che lei ha conquistato sul campo -. è stata la società in cui è rimasto più a lungo. Colantuono, Ventura e Castori cosa le hanno insegnato?

«Sono stati quattro anni intensi, ho lavorato con tecnici preparati. Ognuno con la propria idea di calcio mi ha lasciato qualcosa che ho portato con me nel resto degli anni».

Lei in Serie A è stato il capitano.

«Indossare la fascia è stato un onore, l’esperienza in Serie A fu il coronamento di un sogno perchè ogni bambino che gioca a calcio vorrebbe arrivare a disputare il massimo campionato contro i campioni più grandi. Un’emozione bellissima giocare, per esempio, accanto a un campione assoluto come Ribery che nonostante la sua carriera con noi è stato fantastico mettendo il suo talento a disposizione del gruppo».

Terni e Ascoli le tappe tribolate.

«Ricordo l’anno di Terni, eravamo partiti benissimo e per diverse settimane siamo stati in cima alla classifica ma non abbiamo dato continuità di risultati e ci siamo solo salvati. Ad Ascoli è stata un’annata negativa e siamo retrocessi, c’è un grande rammarico per non aver salvato la categoria».

In estate, fin dal ritiro di Assisi, l’asse centrale del centrocampo rossazzurro sembrava funzionare. Poi gli infortuni. Quanto le è pesato mancare?

«Gli infortuni fanno parte dei questo sport. Ed è stata dura stare lontano dai compagni e dal campo. Li ringrazio per l’apporto che mi hanno dato sempre. Sono felice di essere tornato, ora voglio dare un aiuto alla squadra».

Adesso che è tornato che sensazioni ha in vista del finale di stagione?

«Sono positive, perchè comunque il fatto di aver recuperato quasi tutti è un buon segno. Quest’anno ci è mancata la continuità ma nel finale di stagione l’abbiamo ritrovata e non vogliamo fermarci nella maniera più assoluta. Abbiamo un obbiettivo importante e lo vogliamo raggiungere».

Il rapporto con i dirigenti e con il tecnico nel suo lavoro quotidiano?

«Il rapporto è ottimo. Toscano pretende il massimo ogni giorno, la società è sempre presente, sono contento di aver scelto Catania e felice della fiducia che mi è stata concessa».

Quanto vale il match col Trapani?

«Quella di domenica sarà una partita importante per la città perchè è sempre un derby e sappiamo quanto ci tengano i tifosi. Andremo in campo per vincere e per dare continuità di prestazioni. Nelle ultime gare siamo cresciuti e non possiamo permetterci di abbassare la guardia».

Che livello ha trovato in Serie C?

«Un buon livello, ci sono squadre ben messe in campo, tanti giovani di qualità. Mi vengono in mente i nostri Stoppa e Jimenez che hanno talento e avranno un grandissimo futuro. Un girone equilibrato e lo dimostra la classifica attuale».

I play off quali difficoltà riservano a un gruppo come il Catania?

«Sono una lotteria, comincia un altro campionato, bisogna arrivarci nel modo migliore sul piano fisico e mentale. Bisogna scalare posizioni in classifica perchè sappiamo che in prospettiva potrebbe essere un fattore importante se non determinante».

Che effetto le fa giocare al Massimino con la spinta di un tifo di Serie A?

«Catania c’entra poco per la Serie C, vive di calcio, ti trasmette emozioni uniche. Noto tanti ragazzini che girano anche in centro con la maglia del Catania dimostrando una passione che si tramanda da generazioni. Ogni volta che scendo in campo e osservo la tribuna ricevo una carica pazzesca».

Chi è Di Tacchio fuori dal campo?

«Vivo di calcio, ho una passione enorme per questo sport. Sono un tipo riservato, sto con la famiglia».