Inzaghi: “Complimenti alla squadra, non era facile”

agenzia

"Lautaro giocatore importantissimo, è la nostra guida"

CAGLIARI, 28 DIC – “Complimenti ai miei giocatori perché contro questo Cagliari non era facile: squadra organizzata e tenace. Ci voleva un’ottima Inter perché il Cagliari anche nelle ultime sconfitte ha dimostrato di essere squadra viva”. Così Simone Inzaghi dopo il 3-0 in Sardegna. “Una bella partita – ha proseguito l’allenatore – ma da domani si pensa alla super coppa”. Lautaro finalmente si é sbloccato: “Chiaramente non era felicissimo, ma lo vedevo comunque sereno. Lui è il nostro capitano, una guida, un giocatore importantissimo. E ora ha ritrovato il gol. Ma ha sempre fatto il suo, lavorando duro e per la squadra”. L’Inter appare inarrestabile: “Nelle ultime 12 di campionato abbiamo ottenuto 10 vittorie e due pareggi giocando un gran calcio”. Un ricordo del 2024? “La marea di tifosi davanti al Duomo per lo scudetto: indimenticabile”.

