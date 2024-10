Inzaghi, con l’Inter 4-5 squadre accreditate per lo scudetto

agenzia

'Ci sono società che hanno investito molto, è tutto aperto'

MILANO, 26 OTT – “Lo sapete come la penso, ci sono tante squadre che hanno investito tanto e hanno colmato un gap, quindi per lo scudetto sarà tutto aperto. Sarà molto più equilibrato rispetto agli ultimi due”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Juventus. “Lo dico per spostare la pressione? Non so se sia strategia. Io posso parlare con me, noi partiamo con gli obiettivi che sono lì. Il nostro obiettivo è fare più partite possibili e dare soddisfazioni. Come l’Inter ci sono 4/5 squadre che sono accreditate allo stesso modo, che hanno il nostro stesso obiettivo e quest’anno ancora di più perché hanno chiesto alle proprie società grandi investimenti”.

