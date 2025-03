Inzaghi e il caso bestemmia, mai una parolaccia da Lautaro

agenzia

'Quando c'è di mezzo l'Inter c'è sempre qualche parola in più'

MILANO, 28 FEB – “Ne ho parlato due conferenze fa, quando c’è di mezzo l’Inter c’è sempre qualche parola in più. Mi sentivo di difendere i ragazzi e la società che sono straordinari. Non mi piaceva quello che veniva detto fuori”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, riferendosi al caso della presunta bestemmia di Lautaro per la quale la procura Figc ha fatto accertamenti. “L’ultima cosa è quella di Lautaro. Lauti lo conosciamo, io non l’ho mai sentito dire una parolaccia. È una persona di valori, può capitare qualche parolaccia a tutti, compreso l’allenatore. Io a Lautaro non l’ho mai sentito in 3 anni e mezzo. Andiamo avanti, il ragazzo è tranquillo. Sembrava superata la cosa ma Lautaro è concentrato. Ascolta e sente tutto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA