Inzaghi, il derby può essere speciale ma non è ossessione

agenzia

Ora la salita sta per finire e vogliamo vedere il panorama

MILANO, 21 APR – “Il derby è sempre il derby, quindi ci sono ottime sensazioni. In questi giorni abbiamo lavorato tanto e bene, domani potrebbe essere una giornata speciale per tutta la famiglia Inter. Abbiamo ancora due allenamenti per giocare un grande derby”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. “Domani potrebbe essere un giorno importantissimo per tutti noi ma non la stiamo vivendo come una ossessione. Se domani sarà il grande giorno bene, ma non è una ossessione per me e per i giocatori. Finora è stata una grande cavalcata, ora la salita sta per finire e vogliamo vedere il panorama. Speriamo di vederlo già domani ma sappiamo quello che abbiamo fatto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA