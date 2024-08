Inzaghi, in attacco abbiamo scelto di rimanere cosi

agenzia

Ci sentiamo ben coperti, la mancanza è il difensore sinistro

MILANO, 16 AGO – “L’attacco? Sono state fatte delle valutazioni insieme al club. Abbiamo scelto in questo momento di rimanere così, con i 5 attaccanti che ci sono. Il mercato è in evoluzione ma in questo momento ci sentiamo ben coperti. Il reparto ci convince. La mancanza è il difensore sinistro, stiamo cercando di individuarlo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Genoa. “Tenere 5 punte tenendo qualcuno fuori dalla lista Champions? Assolutamente sì. Prendendo il difensore, bisognerà fare delle scelte. In una stagione così lunga, mi sento di dire che ad oggi sono tutti e cinque completamente dentro il progetto. Poi il mercato sappiamo che è sempre in evoluzione”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA