Inzaghi, Inter ha fatto partita da squadra matura

agenzia

Thuram non si deve fermare, Lautaro tornerà a segnare

MILANO, 23 DIC – “Nel primo tempo non siamo stati i soliti tecnicamente, un po’ il campo ci ha penalizzato: lo rifaranno perché non era perfetto come al solito. Abbiamo fatto una partita matura, da squadra: il Como correva molto, sapevamo che avremmo potuto vincere cambiando passo”: lo dice il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Como. “Thuram? Ha lavorato bene – ha detto a Sky -, si allena sempre benissimo, si è adattato subito ai nostri principi. Non si deve fermare, è un momento così: ci sta aiutando tanto e deve continuare, è un giocatore di qualità. Lautaro? Deve stare tranquillo e tornerà a segnare”.

