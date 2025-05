Inzaghi, Lautaro? Decideremo con staff e giocatore

agenzia

'Non si allena dalla gara col Barcellona,dovrà dirmi sensazioni'

MILANO, 05 MAG – “Per quanto riguarda Lautaro e Pavard decideremo insieme allo staff medico e insieme agli stessi calciatori, perché saranno loro che mi dovranno dire le proprie sensazioni”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. “Ieri Pavard ha fatto una prima parte di allenamento e le sensazioni sono state discrete, quindi vedremo. Lautaro non si allena dalla partita di Barcellona, oggi vedremo come starà e poi decideremo”.

