Inzaghi: “Partita completamente sbagliata, ko giusto”

Tecnico Inter: "Complimenti alla Fiorentina, lunedì zero alibi"

FIRENZE, 06 FEB – “Abbiamo sbagliato completamente la partita, é stata una sconfitta meritata. Torniamo a casa feriti, a testa bassa, ma pronti a ripartire più forti di prima. Complimenti alla Fiorentina che ha messo in campo tutto ciò che é mancato a noi: corsa, determinazione, aggressività. E’ una sconfitta che fa male per come é maturata, però non è il momento di fare drammi, ma di tornare a lavorare. Lunedì rigiochiamo con la Fiorentina e non voglio sentire scuse né alibi”. Simone Inzaghi, a Sky Sport, così ha commentato il 3-0 incassato dall’Inter a Firenze che ha impedito ai nerazzurri di agganciare il Napoli in testa alla classifica.

