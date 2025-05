Inzaghi, richieste da Italia e Arabia ma folle parlarne ora

agenzia

'Dopo finale parlerò con club, se presupposti avanti insieme'

MILANO, 26 MAG – “Ci sono richieste dall’Italia, dall’estero, dall’Arabia, ma in questo momento sarebbe folle pensare a quello”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi a proposito del suo futuro, intervenendo in conferenza stampa nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain. “Il giorno dopo la finale ci siederemo, parleremo come sempre fatto con un unico obiettivo, ovverosia il bene dell’Inter. Se ci saranno tutti i presupposti andremo avanti in armonia come sempre fatto. Ora sarebbe folle parlare di una cosa che non esiste visto quello che ci attende”.

