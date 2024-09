Ippica: Max Allegri esulta, suo Mr. Darcy vince a Capannelle

agenzia

Impianto romano terra di conquista per scuderia ex tecnico Juve

ROMA, 27 SET – Massimiliano Allegri non si ferma più: l’ippodromo è diventato terra di conquista per l’ex allenatore della Juventus, attualmente senza squadra e per questo ancora più attento alle performance dei suoi cavalli. Nella fattispecie Mr. Darcy che, dopo aver vinto il Premio Isopach lo scorso 15 settembre, si è ripetuto oggi a Capannelle. Il 3 anni della scuderia Alma Racing, che ha come colore della casacca dei suoi fantini l’amaranto del Livorno, di proprietà di Max Allegri e con in sella Tore Sulas, ha vinto la condizionata sul miglio, il Premio Cavaliere D’Arpino, fulminando sul palo il laureato del Parioli, Melfi. Così ha allungato la striscia positiva dopo un rientro clamorosamente buono. Grande l’esultanza dell’allenatore livornese, entuiasta nell’immediato dopo gara al telefono con l’allenatore Endo Botti. Obiettivi ambiziosi, ora, per il cavallo del tecnico pluriscudettato con Milan e Juve: il Premio Ribot e il Di Capua sono i traguardi messi nel mirino.

