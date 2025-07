Italbasket U20 ‘grazie per commenti razzisti, ci avete caricato’

agenzia

Polemica dopo l'oro europeo, la replicano a insulti sui social

ROMA, 21 LUG – E’ il momento della festa, ma anche quella della replica a chi nei giorni che hanno accompagnato la nazionale al trionfo europeo invece che sostenere aveva insultato. L’Italia U20 di basket dopo l’oro conquistato nella finale contro la Lituania, si affida alle parole di David Torresani, uno dei protagonisti del successo azzurro: “Grazie per i commenti razzisti, ci avete dato la carica” scrive il play milanese che gioca a Treviso in una storia su Instagram in cui ha messo i nomi di tutti i compagni, da Assui, ad Atamah, da Osasuyi e Airhienbuwa a Trucchetti, Ferrari , Iannuzzi, De Martin, Valesin e Zanetti. Gli azzurrini allenati da coach Alessandro Rossi hanno voluto rispondere, dopo averlo fatto al meglio sul campo, anche a parole agli insulti e alle offese di marca razzista di cui si erano affollati i social quando sulle pagine di Italbasket era stata pubblicata la foto della nazionale U20 per l’Europeo. Con gli azzurri si è subito complimentato il presidente della federbasket Gianni Petrucci: “Questa è una squadra che ci ha fatto innamorare strada facendo e andando oltre i limiti e la sfortuna. Complimenti a coach Rossi e a tutto lo staff per un risultato straordinario che mancava dal 2013”.

