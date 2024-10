Italia a caccia del terzo successo di fila col Belgio

agenzia

Nations League all'Olimpico con gli azzurri favoriti

ROMA, 09 OTT – L’Italia si prepara ad affrontare il Belgio allo stadio Olimpico il terzo impegno di Nations League e secondo gli esperti Sisal è favorita su una squadra priva di Lukaku e De Bruyne. La vittoria azzurra, sarebbe la terza di fila con la nazionale guidata da Tedesco, è quotata 1,90 contro il 3,75 del Belgio mentre il pareggio si gioca a 3,40. Il ct Luciano Spalletti deve fare a meno del suo bomber principe, Gianluca Scamacca, ma Mateo Retegui è pronto a stappare la partita tanto che vederlo primo marcatore è in quota a 5,25 mentre per l’esordiente Daniel Maldini un gol o un assist sono a 2,75. Il Belgio si affida al bomber del Lipsia Lois Openda, in gol a 3,50, ma anche a Charles De Ketelaere, nel tabellino dei marcatori a 5,00.

