Italia batte Argentina 3-0 in un test match a Firenze

Il ct De Giorgi "buon bilancio, ai Giochi vogliamo fare bene"

ROMA, 16 LUG – Una buona Italia vince per 3-0 (25-22, 25-23, 25-18) il primo test match pre olimpico contro l’Argentina, disputato a Palazzo Wanny di Firenze. Giannelli e compagni hanno fatto un prova in crescendo, dopo un avvio non brillante. La situazione è poi migliorata fino a un terzo set che è sembrato essere a senso unico. “All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà, ma queste partite servono proprio a questo, dobbiamo acquisire ritmo”, ha commentato il ct, Ferdinando De Giorgi, che ha messo in campo all’inizio il consueto schieramento, con la diagonale composta da Giannelli-Romanò, Michieletto e Lavia i martelli, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. “Il bilancio è buono, abbiamo fatto un lavoro mirato soprattutto con due gruppi che si sono alternati nell’ultimo periodo a Cavalese, anche i più giovani sono cresciuti, è importante dare loro occasioni di quelle vere – ha detto ancora il tecnico -. Queste due partite (la seconda giovedì a Bologna, ndr.) ci servono per analizzare aspetti di gioco importanti, l’Argentina ha vinto il bronzo a Tokyo, è una squadra importante da affrontare in questo momento. I ragazzi sono ben concentrati e focalizzati sull’obiettivo, i Giochi. Hanno voglia di far bene, non sono ragazzi che si accontentano e poi abbiamo dentro forze nuove, che hanno voglia di rappresentare al massimo la nostra Italia”, ha concluso.

