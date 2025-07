Egonu, Sylla e Antropova sono dei martelli, l’Italia schiaccia il Brasile e vince la Nations League

Volley femminile

Tre a uno alle verdeoro. Ora obiettivo il Mondiale in Thailandia

Non ci sono più parole per le ragazze di Julio Velasco, un’invincibile armata che arriva a 29 successi consecutivi e conquista la Nations League a spese del Brasile, battuto per 3-1. La pallavolo femminile è sempre più azzurra, l’Italdonne di Velasco è già nella galleria delle migliori squadre di sempre di questo sport e ora cercherà di confermarsi anche ai prossimi Mondiali in Thailandia dove arriverà con il ruolo di principale favorita.

Dopo aver superato 3-0 sia gli Stati Uniti ai quarti che la Polonia in semifinale, l’Italia ha la meglio sulla Seleçao grazie ai 17 punti di una straordinaria Ekaterina Antropova, entrata nel corso del match per Paola Egonu (12) e ai 16 di Myriam Sylla.

Decisivi anche l’apporto entrando dalla panchina della baby Nervini e i 14 muri di squadra (4 dalla stessa Antropova e altrettanti da Danesi). In una serata storica, l’unica nota negativa è l’infortunio di Alice Degradi, con la speranza che gli esami strumentali scongiurino brutte notizie. L’azzurra è ricaduta male dopo aver respinto una palla in campo avverso, ed è stata portata via a braccia fuori dal campo, proprio lei che per problemi fisici l’anno scorso aveva dovuto saltare l’Olimpiade.