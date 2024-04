Italia è co-sponsor bozza Onu che istituisce Giornata del calcio

agenzia

Massari con Gravina, lo sport è anche asset di politica estera

NEW YORK, 23 MAR – “L’Italia ha co-sponsorizzato una bozza dell’Assemblea Generale Onu che verrà approvata nelle prossime settimane e istituisce la Giornata internazionale del calcio il 25 maggio, molto importante come segnale per ridurre esclusioni e discriminazioni”. Lo ha annunciato l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente dell’Italia alle Nazioni Unite, incontrando i giornalisti con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon. Massari ha poi sottolineato “l’importanza del calcio e dello sport come asset anche di politica estera”: “L’Italia si è molto impegnata negli ultimi anni nella diplomazia sportiva e il calcio è uno degli strumenti di soft power. Alle Nazioni Unite ha un significato particolare come valore universale, di sostenibilità, strumento di apertura, di potenziamento del ruolo di giovani donne e anche disabili”.

